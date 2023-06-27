Україна може отримати F-16 до кінця року, - Єрмак

За його словами, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.

При чому деякі з них готові це зробити до кінця цього року. Щодо інших держав, за словами Єрмака, є технічні питання, які вирішуються.

"Я вірю в те, що ми можемо отримати перші винищувачі ще до кінця цього року", - сказав керівник Офісу президента.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Коаліцію очолили Нідерланди та Данія, які заявили про наміри проводити навчання українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що навчання українських пілотів на літаках F-16 почнуться у липні.

При цьому раніше Резніков заявляв, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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