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Україна може отримати F-16 до кінця року, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Україна сподівається отримати перші винищувачі F-16 від західних партнерів до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час зустрічі з журналістами.

За його словами, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.

При чому деякі з них готові це зробити до кінця цього року. Щодо інших держав, за словами Єрмака, є технічні питання, які вирішуються.

"Я вірю в те, що ми можемо отримати перші винищувачі ще до кінця цього року", - сказав керівник Офісу президента.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Коаліцію очолили Нідерланди та Данія, які заявили про наміри проводити навчання українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що навчання українських пілотів на літаках F-16 почнуться у липні.

При цьому раніше Резніков заявляв, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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F-16Андрій ЄрмакВійна Росії проти України