Украина может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше

Украина, вероятно, получит доступ к месту взрыва на юго-востоке Польши, где ракета убила двух человек, заявил главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч после того, как Киев потребовал доступа к месту взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что доступ к месту взрыва потребует согласия обеих стран, ведущих расследование, Польши и США.

В Варшаве говорят, что взрыв, скорее всего, был вызван отклонившейся украинской ракетой ПВО, что Киев отрицает.

"На месте находится польско-американская следственная группа. Украинцы запросили доступ к месту проведения расследования. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, не будет возражений с американской стороны, такой доступ может быть получен в ближайшее время", - сказал Кумоч телеканалу TVN 24.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера также сообщил каналу RMF FM, что, насколько ему известно, Дуда не возражал против присутствия на месте происшествия украинских наблюдателей.

Кумоч сказал, что у Польши есть видеосвидетельства взрыва. "Действительно есть видеоматериалы, я не хотел бы говорить о содержании материалов, которые я видел в режиме секретности, но, конечно, премьер такую информацию давал, такие материалы есть", - сказал Кумоч.

По его словам, на съемках с границы "видны определенные вещи". "Вы видите кадры над Украиной, боевые действия за Украину, и в какой-то момент, за очень короткое время, вы видите определенную последовательность событий", - добавил он.

Других подробностей Кумоч не сообщил. Он сказал, что хочет, чтобы украинцы ознакомились с этими материалами первыми, связавшись с теми, кто ведет следствие.