Украина может получить 17 Patriot? В ГУР отреагировали на громкое заявление Трампа

"Мы не знаем точно (что имел в виду Трамп - ред.)", - отметил Скибицкий, добавив, что Украина благодарна за помощь и положительно реагирует на заявления Белого дома.

Скибицкий предположил, что Трамп мог иметь в виду передачу ракет-перехватчиков, пусковых установок или целых батарей, которые состоят из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, каждая из которых стоит более миллиарда долларов.

"Семнадцать - это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", - добавил он.

Также генерал-майор подтвердил, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk во время телефонного разговора в начале июля, но окончательного решения о передаче принято не было.