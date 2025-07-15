Україна може отримати 17 Patriot? У ГУР відреагували на гучну заяву Трампа

"Ми не знаємо точно (що мав на увазі Трамп - ред.)", - зазначив Скібіцький, додавши, що Україна вдячна за допомогу і позитивно реагує на заяви Білого дому.

Скібіцький припустив, що Трамп міг мати на увазі передачу ракет-перехоплювачів, пускових установок або цілих батарей, що складаються з кількох пускових установок, радарів і систем управління, кожна з яких коштує понад мільярд доларів.

"Сімнадцять - це величезне число, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо", - додав він.

Також генерал-майор підтвердив, що Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорили можливість поставок далекобійних ракет Tomahawk під час телефонної розмови на початку липня, але остаточного рішення про передачу ухвалено не було.