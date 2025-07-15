Україна може отримати 17 Patriot? У ГУР відреагували на гучну заяву Трампа

У Головному управлінні розвідки поки точно не знають, що мав на увазі президент США Дональд Трамп, коли обіцяв для України 17 Patriot.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі The Guardian заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.
"Ми не знаємо точно (що мав на увазі Трамп - ред.)", - зазначив Скібіцький, додавши, що Україна вдячна за допомогу і позитивно реагує на заяви Білого дому.
Скібіцький припустив, що Трамп міг мати на увазі передачу ракет-перехоплювачів, пускових установок або цілих батарей, що складаються з кількох пускових установок, радарів і систем управління, кожна з яких коштує понад мільярд доларів.
"Сімнадцять - це величезне число, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо", - додав він.
Також генерал-майор підтвердив, що Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорили можливість поставок далекобійних ракет Tomahawk під час телефонної розмови на початку липня, але остаточного рішення про передачу ухвалено не було.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що одна країна "готується до відправки" 17 систем Patriot, оскільки їй вони не знадобляться.
За словами американського лідера, більша частина цих систем незабаром "буде на полі бою".
Таку заяву президент США зробив під час спілкування з журналістами разом із генсеком НАТО Марком Рютте. Велика кількість запитань була присвячена допомозі Україні.
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