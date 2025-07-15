Украина может получить 17 Patriot? В ГУР отреагировали на громкое заявление Трампа
В Главном управлении разведки пока точно не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда обещал для Украины 17 Patriot.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии The Guardian заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.
"Мы не знаем точно (что имел в виду Трамп - ред.)", - отметил Скибицкий, добавив, что Украина благодарна за помощь и положительно реагирует на заявления Белого дома.
Скибицкий предположил, что Трамп мог иметь в виду передачу ракет-перехватчиков, пусковых установок или целых батарей, которые состоят из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, каждая из которых стоит более миллиарда долларов.
"Семнадцать - это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", - добавил он.
Также генерал-майор подтвердил, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk во время телефонного разговора в начале июля, но окончательного решения о передаче принято не было.
Заявление Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что одна страна "готовится к отправке" 17 систем Patriot, поскольку ей они не понадобятся.
По словам американского лидера, большая часть этих систем вскоре "будет на поле боя".
Такое заявление президент США сделал во время общения с журналистами вместе с генсеком НАТО Марком Рютте. Большое количество вопросов было посвящено помощи Украине.
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