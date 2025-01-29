Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах
Украина предложила Хорватии хранить газ в своих хранилищах, которые являются крупнейшими на континенте. Этот вопрос обсудили правительства обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
Шмыгаль отметил, что представители Украины и Хорватии сегодня, 29 января, обсудить вопрос, как усилить энергетическую безопасность Европы. Это касается использования украинских газовых хранилищ, которые являются крупнейшими на континенте.
"31 млрд кубических метров - это может стать крепким "газовым сейфом" Европы, где Хорватия может хранить собственный газовый ресурс, а также ресурс партнеров, который Хорватия получает через LNG-терминалы на острове Крк", - отметил премьер-министр.
Глава правительства Украины выразил уверенность, что это направление сотрудничества имеет для обеих стран значительные перспективы.
"Также обсудили эти перспективы с господином премьер-министром и представителями хорватского правительства", - добавил Шмыгаль.
"Газовый сейф" Украины
Стоит напомнить, что 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Против этого решения протестовали Венгрия и Словакия, которые импортируют газ из России.
После прекращения транзита в правительстве Украины анонсировали новую модель работы газотранспортной системы. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство хочет развивать концепцию "газового сейфа" Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.