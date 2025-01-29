Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах

Украина предложила Хорватии хранить газ в своих хранилищах, которые являются крупнейшими на континенте. Этот вопрос обсудили правительства обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

Шмыгаль отметил, что представители Украины и Хорватии сегодня, 29 января, обсудить вопрос, как усилить энергетическую безопасность Европы. Это касается использования украинских газовых хранилищ, которые являются крупнейшими на континенте.

"31 млрд кубических метров - это может стать крепким "газовым сейфом" Европы, где Хорватия может хранить собственный газовый ресурс, а также ресурс партнеров, который Хорватия получает через LNG-терминалы на острове Крк", - отметил премьер-министр.

Глава правительства Украины выразил уверенность, что это направление сотрудничества имеет для обеих стран значительные перспективы.

"Также обсудили эти перспективы с господином премьер-министром и представителями хорватского правительства", - добавил Шмыгаль.