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Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах

Киев, Среда 29 января 2025 14:38
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Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предложила Хорватии хранить газ в своих хранилищах, которые являются крупнейшими на континенте. Этот вопрос обсудили правительства обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

Шмыгаль отметил, что представители Украины и Хорватии сегодня, 29 января, обсудить вопрос, как усилить энергетическую безопасность Европы. Это касается использования украинских газовых хранилищ, которые являются крупнейшими на континенте.

"31 млрд кубических метров - это может стать крепким "газовым сейфом" Европы, где Хорватия может хранить собственный газовый ресурс, а также ресурс партнеров, который Хорватия получает через LNG-терминалы на острове Крк", - отметил премьер-министр.

Глава правительства Украины выразил уверенность, что это направление сотрудничества имеет для обеих стран значительные перспективы.

"Также обсудили эти перспективы с господином премьер-министром и представителями хорватского правительства", - добавил Шмыгаль.

"Газовый сейф" Украины

Стоит напомнить, что 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Против этого решения протестовали Венгрия и Словакия, которые импортируют газ из России.

После прекращения транзита в правительстве Украины анонсировали новую модель работы газотранспортной системы. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство хочет развивать концепцию "газового сейфа" Европы.

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ГТС Денис Шмыгаль Газ Хорватия
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