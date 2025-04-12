Кто вместе с Украиной сыграет в финале Евро-2026 по футзалу
За тур до завершения квалификации сборная Украины по футзалу обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2026. Уже известны 10 из 16-ти участников финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Футзал, Евро-2026, квалификация, группа 1, 5-й тур
Украина - Кипр - 11:1
Голы: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первеев, 24 - Хаджигеоргиу, 19
В том, что Украина победит Кипр, никто не сомневался. Но то, что именно этот успех обеспечит выход в финал - небольшой сюрприз.
Дел в том, что главным конкурентом "сине-желтых" была сборная Румынии, матч с которой запланирован на 15 апреля. В этом противостоянии команду Александра Косенко устраивала и ничья.
Но все решилось еще до очной встречи лидеров. Сборной Украины помогла Германия, которая довольно неожиданно победила румынскую команду - 2:1. Эта потеря очков стала для румын фатальной: они потеряли шансы догнать украинцев в турнирной таблице.
Турнирная таблица группы 1
- Украина - 15 очков
- Румыния - 9
- Германия - 6
- Кипр - 0
Таким образом, следующий матч "сине-желтых" против Румынии, который состоится 15 апреля в польском Кошалине, уже никак не повлияет на ситуацию в группе 1.
Финал Евро-2026 по футзалу: что известно
Чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных.
Кроме команд принимающих стран, в финале сыграют победители 10-ти отборочных групп. К ним присоединятся четыре победителя матчей плей-офф, где примут участие восемь лучших вторых команд в своих группах.
Перед последним туром отбора уже известны 10 из 16-ти финалистов.
Сборные, которые квалифицировались на Евро-2026
- Латвия (хозяин)
- Литва (хозяин)
- Украина (победитель группы 1)
- Беларусь (победитель группы 2)
- Польша (победитель группы 3)
- Словения (победитель группы 4)
- Хорватия (победитель группы 5)
- Армения (победитель группы 6)
- Португалия (победитель группы 7)
- Чехия (победитель группы 9)
В отборе осталось дождаться итогов в группах 8 (Испания или Босния) и 10 (Франция или Грузия). А также результатов матчей плей-офф, которые пройдут в сентябре.
Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.
Отметим, что Украина в своей истории дважды выигрывала "серебро" чемпионата Европы (2001, 2003 годы). Еще два раза останавливалась в шаге от медалей - на четвертой позиции (2005, 2022).