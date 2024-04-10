У Украины будут хорошие шансы в войне, если она получит больше помощи США, - Пентагон

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную помощь. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить финансирование.

В феврале Сенат принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине. Документ отказываются рассматривать в Палате представителей, причиной является позиция республиканского большинства.

Спикер Палаты Майк Джонсон недавно рассказал, что помощь Украине вскоре рассмотрят, но в законопроект могут внести "важные изменения". Это, в частности, возможность помощи нашей стране в кредит.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже разработала план контрнаступления, но для этого необходимо оружие, в том числе от США.

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