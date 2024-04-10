Україна матиме хороші шанси у війні, якщо вона отримає більше допомоги США, - Пентагон

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової допомоги. Це пов'язано з тим, що Конгрес не може виділити фінансування.

У лютому Сенат ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Документ відмовляються розглядати у Палаті представників, причиною є позиція республіканської більшості.

Спікер Палати Майк Джонсон нещодавно розповів, що допомогу Україні незабаром розглянуть, але до законопроекту можуть внести "важливі зміни". Це, зокрема, можливість допомоги нашій країні в кредит.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розробила план контрнаступу, але для цього потрібна зброя, у тому числі від США.

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