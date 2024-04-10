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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна матиме хороші шанси у війні, якщо вона отримає більше допомоги США, - Пентагон

Фото: Селеста Валландер, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки (Flickr by George C. Marshall European Center for Security Studies)
Автор: Іван Носальський

Шанси України на відбиття російської атаки будуть хорошими, якщо Сполучені Штати Америки нададуть їй додаткову допомогу.

Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна у Twitter.

Вона оцінила шанси України у війні як "дуже хороші", але умовою є продовження допомоги США.

"У них (України - ред.) є тверді плани, у них є твердий підхід", - додала Валландер, похваливши завзятість українських захисників.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової допомоги. Це пов'язано з тим, що Конгрес не може виділити фінансування.

У лютому Сенат ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Документ відмовляються розглядати у Палаті представників, причиною є позиція республіканської більшості.

Спікер Палати Майк Джонсон нещодавно розповів, що допомогу Україні незабаром розглянуть, але до законопроекту можуть внести "важливі зміни". Це, зокрема, можливість допомоги нашій країні в кредит.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розробила план контрнаступу, але для цього потрібна зброя, у тому числі від США.

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