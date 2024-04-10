У Украины будут хорошие шансы в войне, если она получит больше помощи США, - Пентагон

Шансы Украины на отражение российской атаки будут хорошими, если Соединенные Штаты Америки предоставят ей дополнительную помощь.

Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter .

"У них (Украины - ред.) есть твердые планы, у них есть твердый подход", - добавила Валландер, похвалив упорство украинских защитников.

Она оценила шансы Украины в войне как "очень хорошие", но условием является продолжение помощи США.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную помощь. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить финансирование.

В феврале Сенат принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине. Документ отказываются рассматривать в Палате представителей, причиной является позиция республиканского большинства.

Спикер Палаты Майк Джонсон недавно рассказал, что помощь Украине вскоре рассмотрят, но в законопроект могут внести "важные изменения". Это, в частности, возможность помощи нашей стране в кредит.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже разработала план контрнаступления, но для этого необходимо оружие, в том числе от США.

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