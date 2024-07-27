Украина – Марокко: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Марокко состоится 27 июля в Сент-Этьене. Поединок примет арена "Жоффруа Гишар". Старт встречи назначен на 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Марокко

Поединок покажет официальный транслятор турнира – "Суспильне". В прямом эфире матч в цифровом вещании T2 покажут региональные кнопки "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Житомир" и т. д.) и телеканал "Суспильне Спорт". В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспильне Спорт" и сервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Марокко

Специалисты австрийской конторы Bwin считают фаворитом магрибцев. На победу "Атласских львов" заложили коэффициент 2,20. Тем временем вероятный успех подопечных Руслана Ротаня оценили баллом 3,20. В свою очередь кэф на ничью составил 3,25. Заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов можно с перспективным коэффициентом 13,00.

Немного другие цифры подготовили украинцы из Favbet. Марокканская сборная осталась фаворитом с кэфом 2,36. На победу "сине-желтых" или ничейный итог можно поставить с одинаковым баллом 3,45. Минимальная победа олимпийской сборной Украины (1:0) увеличит выигрыш в десять раз, а потенциальный дубль Даниила Сикана – во все 20 раз.

Ориентировочные составы на матч Украина – Марокко

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив – Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань – Сикан

Марокко: Мунир – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уади – Ричардсон, Эль-Аззузи – Ахомаш, Эль-Ханнус, Бен Сегир – Рахими

"Сине-желтые" обязаны побеждать марокканцев, если стремятся претендовать на выход из группы. Второе фиаско после сенсационного поражения от олимпийской сборной Ирака превратит финальный тур группового этапа для команды Ротаня в формальность. Зато "Атласские львы" в случае победы над Украиной досрочно выйдут в плей-офф. Итак, оба олимпийских коллектива выйдут на поле домашней арены падшего французского гранда "Сент-Этьена" с решительным намерением победить.