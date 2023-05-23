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Украина – Мальта: старт матча отбора к Евро-2024 перенесли

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Трнава, Вторник 23 мая 2023 11:33
Украина – Мальта: старт матча отбора к Евро-2024 перенесли Фото: Сборная Украины перед одним из матчей в 2022 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился изменить время начала поединка квалификации к чемпионату Европы 2024 года между сборными Украины и Мальты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня. Поединок примет словацкая Трнава. Старт встречи на Стадионе Антона Малатинского назначен на 19:00 по киевскому времени.

Ранее организаторы запланировали проведение поединка на 21:45. Параллельно с ним должен был состояться еще один матч группы C – Англия против Северной Македонии. Слот встречи "Трех львов" с балканцами не изменился, а "сине-желтые" теперь сыграют в одно время с поединками других групп – Армения встретится с Латвией, а финны проэкзаменуют Сан-Марино.

Квалификация к Евро-2024 стартовала в марте по двум турам. Первый игровой день украинская команда пропустила, а во втором уступила сборной Англии (0:2). Летом "сине-желтые" встретятся с македонцами и мальтийцами, а 9 сентября проведут домашний матч против англичан.

Накануне Итальянская федерация футбола выбрала стадион для домашнего поединка против сборной Украины. Матч примет миланская арена "Джузеппе Меацца". Второй раз национальные команды встретятся в ноябре.

К слову, ранее Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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