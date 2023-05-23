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Україна – Мальта: старт матчу відбору до Євро-2024 перенесли

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Трнава, Вівторок 23 травня 2023 11:33
Україна – Мальта: старт матчу відбору до Євро-2024 перенесли Фото: Збірна України перед одним із матчів у 2022 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) погодився змінити час початку поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року між збірними України та Мальти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Мальта відбудеться 19 червня. Поєдинок прийме словацька Трнава. Старт зустрічі на Стадіоні Антона Малатінского призначений на 19:00 за київським часом.

Раніше організатори запланували проведення поєдинку на 21:45. Паралельно з ним повинен був відбутися ще один матч групи C – Англія проти Північної Македонії. Слот зустрічі "Трьох левів" із балканцями не змінився, а "синьо-жовті" тепер зіграють в один час із поєдинками інших груп – Вірменія зустрінеться з Латвією, а фіни проекзаменують Сан-Марино.

Кваліфікація до Євро-2024 стартувала в березні двома турами. Перший ігровий день українська команда пропустила, а в другому поступилася збірній Англії (0:2). Влітку "синьо-жовті" зустрінуться з македонцями та мальтійцями, а 9 вересня проведуть домашній матч проти англійців.

Напередодні Італійська федерація футболу обрала стадіон для домашнього поєдинку проти збірної України. Матч прийме міланська арена "Джузеппе Меацца". Вдруге національні команди зустрінуться в листопаді.

До слова, раніше Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.

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