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Ребров договорился о контракте со сборной Украины, – инсайдер

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Киев, Четверг 18 мая 2023 10:45
Ребров договорился о контракте со сборной Украины, – инсайдер Фото: Сергей Ребров близок к назначению в сборной Украины (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорцив

Новым постоянным наставником национальной команды Украины в скором времени станет отечественный специалист Сергей Ребров.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

48-летний тренер согласился возглавить "сине-желтых". Он якобы уже подписал контракт с Украинской ассоциацией футбола. Вскоре о сотрудничестве объявят официально.

Ребров остался единственным вариантом сборной. Переговоры с хорватом Славеном Биличем завершились безрезультатно. Препятствует работе Реброва с национальной командой контракт украинца с "Аль-Айном". Он действует до 30 июня, но соглашение предусматривает опцию продления.

Греческое издание SPORT24 ранее предположило, что Ребров некоторое время совмещал работу в сборной Украины и Аль-Айне. УАФ предложила специалисту 3-летний контракт. Эмиратский гранд может оставить украинца на сезон 2023/24.

Кто такой Сергей Ребров

Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", лондонского "Тоттенхэма" и ряда других команд. Тренерскую карьеру начал в 2009 году.

Начинал ассистентом в молодежном составе "Динамо". В 2014-2017 гг. работал с первой командой и завоевал 2 чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок Украины-2016. Позже тренировал аравийский "Аль-Ахли", трижды сделал чемпионом Венгрии "Ференцварош" и привел к золотым медалям "Аль-Айн".

Внефутбольное увлечение Реброва – радиоспорт. Женат второй раз, имеет двух сыновей.

К слову, ранее нидерландец ван Леувен получил награду УПЛ лучшему тренеру апреля.

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