Италия – Украина: матч отбора к Евро-2024 примет легендарный стадион

Итальянская федерация футбола определилась с ареной, на которой сборная осенью встретится с национальной командой Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Миланская арена построена в 1925 году и получила название "Сан-Сиро". В 1980-м стадион был переименован в честь легендарного форварда "Интера" и сборной Италии Джузеппе Меацци. Сооружение пережило 4 реконструкции, а сейчас может принять почти 76 тысяч болельщиков.

Сборные сыграют в 6 туре отбора к Евро-2024. Квалификация стартовала в марте по двум турам. Первый игровой день украинская команда пропустила, а во втором уступила сборной Англии (0:2). Летом "сине-желтые" встретятся с македонцами и мальтийцами, а 9 сентября проведут домашний матч против англичан.

История противостояний национальных команд Италии и Украины насчитывает 8 матчей. "Скуадра Адзурра" выиграла 6 поединков, а еще два завершились ничьими. "Сине-желтые" дважды уступили итальянцам в отборе к Евро-1996, проиграли четвертьфинал ЧМ-2006, а также потерпели два поражения в квалификации к чемпионату Европы-2008.