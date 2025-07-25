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Украина должна применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Зеленский

Пятница 25 июля 2025 17:51
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Украина должна применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей дронов. Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей", - сообщил Зеленский.

По его словам, Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

"Задача для производителей поставлена четкая - это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было", - отметил президент.

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Также, по словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже четыре контракта на более 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков, которые способны противодействовать российским беспилотникам.

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