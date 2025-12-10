ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Растет риск проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья, - источники

Украина, Молдова, Среда 10 декабря 2025 13:39
UA EN RU
Растет риск проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья, - источники Иллюстративное фото: контролируемое россиянами Приднестровье (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Значительно возрос риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп с территории Приднестровья. Кремль хочет отвлечь часть ресурсов Украины на противостояние угрозам с территории "ПМР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на временно оккупированной Россией территории Молдовы (Приднестровский регион, так называемая "ПМР") усилены мобилизационные мероприятия. В "военные формирования" непризнанной республики вызывают резервистов, а на складах ведется расконсервация вооружения.

Кроме этого, по некоторым данным, на территории "ПМР" развернули производство БПЛА в интересах российских оккупантов. Открыты центры обучения операторов дронов.

Мероприятия, которые реализуют оккупанты, направлены на усиление российского присутствия в оккупированном регионе Молдовы. Таким образом РФ надеется дестабилизировать обстановку в Молдове и создать точку напряжения на границе с южными регионами - из-за действий россиян риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет.

Кроме того, Кремль отправляет в "ПМР" собственную агентуру и планирует усилить зависимость псевдореспублики от российского газа. Это, по мнению россиян, может поднять имидж пророссийских главарей и нарастить "военный контингент" в псевдореспублике - чтобы прибегнуть к военной эскалации, когда все будет готово.

Приднестровская молдавская республика (ПМР) - это непризнанное квазигосударство на территории Молдовы. Она охватывает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу. Несмотря на непризнание, эта "недореспублика" управляется собственными органами власти и опирается на подразделения российских "миротворцев" - это единственное, что до сих пор позволяет Приднестровью существовать.

Отметим, что в состав "Отдельной группировки российских войск" (ОГРВ), которая дислоцируется в самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике", сейчас входит тысяча с лишним вооруженных людей, по данным посла Украины в Молдове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Молдова Война в Украине
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте