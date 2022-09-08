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Населення Придністров’я не хоче йти в армію РФ, в "оперативній групі" зростає дезертирство, - ГУР

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Четвер 08 вересня 2022 22:01
Населення Придністров’я не хоче йти в армію РФ, в "оперативній групі" зростає дезертирство, - ГУР Фото: населення Придністров’я не хоче йти в армію РФ, в "оперативній групі" зростає дезертирство (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Населення невизнаного Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією Російської Федерації, оскільки не хоче брати участь у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідка зазначає, що спроби російського військового командування розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

"Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина - небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти", - говориться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що на тлі подій в Україні зростає кількість випадків дезертирства в "оперативній групі військ РФ у Придністров’ї". Росіяни не можуть задіяти необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих через обмежену кількість воєнного контингенту. Також спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

ГУР повідомляє, що наразі в "оперативній групі" активізувалось проведення навчань особового складу. В програму підготовки були внесено суттєві корективи з огляду на досвід бойових дій в Україні. Зокрема, було збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги.

При цьому, за даними розвідки, застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів. Аналогічна ситуація спостерігається і з підготовкою військових медиків - кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. А солдати забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв про зростання випадків дезертирства і непокори командуванню у російських військах.

Як повідомлялося раніше, влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.

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