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Украина должна сама решать, использовать ли ей F-16 для ударов по РФ, - президент Чехии

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна распоряжаться переданным странами Запада вооружением так, как она считает нужным. Это касается и истребителей F-16.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - отметил Павел. 

Он напомнил, что если бы Россия не начинала свое вторжение в Украину, украинским защитникам не приходилось бы атаковать какие-либо цели в РФ. 

"Главная карта в руках у президента Путина  (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Он может положить конец войне в одночасье", - добавил глава чешского государства. 

Что предшествовало

Напомним, еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали первую партию истребителей F-16 для украинских защитников.

Дания и Нидерланды, которые пообещали Украине такие самолеты, разрешили при помощи них наносить удары по территории России.

В то же время Бельгия, которая также планирует поставки, запретила Украине использовать ее истребители для атак на российскую территорию.

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