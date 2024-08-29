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Україна має сама вирішувати, чи використовувати їй F-16 для ударів по РФ, - президент Чехії

Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна має розпоряджатися переданим країнами Заходу озброєнням так, як вона вважає за потрібне. Це стосується і винищувачів F-16.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

"Якщо, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні у захисті від агресії та допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то це справа України, як використовувати ці постачання зброї", - зазначив Павел.

Він нагадав, що якби Росія не розпочинала своє вторгнення в Україну, українським захисникам не доводилося б атакувати будь-які цілі в РФ.

"Головна карта в руках у президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Він може покласти край війні відразу", - додав глава чеської держави.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що партнери передали першу партію винищувачів F-16 для українських захисників.

Данія та Нідерланди, які пообіцяли Україні такі літаки, дозволили за допомогою них завдавати ударів по території Росії.

У той же час, Бельгія, яка також планує постачання, заборонила Україні використовувати її винищувачі для атак на російську територію.

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