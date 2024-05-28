Будут ли ограничения на использование F-16 для ударов по РФ: ответ премьера Бельгии

Украина не сможет использовать истребители F-16, которые передаст Бельгия, для ударов по территории России.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Все, что входит в наше соглашение четко там прописано, украинские Вооруженные силы могут это использовать на украинской территории", - заявил он.

Украина просит разрешения на удары по территории РФ

Украина призывает своих западных партнеров разрешить ей использовать предоставленное им оружие для ударов по целям на территории России. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах, которые США, Франция и Великобритания передали Украине. Эти ракеты могли бы быть использованы для поражения группировок российских войск, сосредоточенных у украинской границы.

Однако большинство стран НАТО не поддерживают идею ударов западным оружием по территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно призвал страны-союзники, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ.

Кроме того, Парламентская ассамблея НАТО призвала страны альянса разрешить Украине избивать западное оружие по военным целям на территории России.

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