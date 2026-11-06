Украина имеет реальную перспективу вступления в ЕС: Матернова насчет прогресса реформ
Вступление Украины в Европейский Союз является вполне реальной перспективой. Страна находится среди четырех лидеров, имеющих "дорожную карту" и прогресс реформ.
Об этом заявила глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС", сообщает корреспондент РБК-Украина.
Перспективы Украины
Матернова отметила, что всего несколько стран достигли двух важных предпосылок для вступления в ЕС.
"Они имеют и "дорожную карту" - как инструмент, так и четкое сообщение, что реальная перспектива вступления в ЕС сейчас только у этих четырех стран", - говорит дипломат.
По словам Матерновой, Украина есть среди них.
"Несмотря на эскалацию конфликта, несмотря на постоянные атаки дронов днем и ночью, Украина не отстает от лидеров, и это, по моему мнению, очень важное признание; кроме того, она имеет две матрицы, и именно здесь ситуация усложняется", - уточнила она.
Шкала оценивания кандидатов
Матернова говорит, что есть две матрицы, две шкалы, по которым оценивается любая страна, и они очень различаются:
"Они ориентированы на разные аспекты, но наш разум, особенно в эпоху социальных сетей, настроен на то, что ты сделал для меня в последнее время", - сообщила она.
По мнению дипломатки, люди не понимают, что существует еще одна система оценки, учитывающая прогресс в прошлом году:
"Так, реформы замедлились, да, несколько месяцев продолжались выборы, да, с лета наблюдается ускорение, и именно этого ускоренного темпа, а то и большего, нужно, чтобы к следующему лету фактически достичь промежуточных показателей", - говорит она.
Матернова уверена, что это вполне понятно, как и "четкая критика по поводу того, чего не сделано, что затягивается, что нужно сделать; есть немало задач". Однако есть и другая матрица, которую иногда не понимают даже эксперты.
"Эта другая матрица - это совокупность реформ, происходивших в Украине со времен Майдана достоинства. Этот процесс начался 12 лет назад, и за это время было создано много других институтов, приняты многие другие законы и т.д.", - уточнила она.
Ранее РБК-Украина писало, что независимость Национального банка является ключевым элементом суверенитета Украины и важна для финансовой устойчивости, заявила Матернова.
Кроме того, Европейская комиссия сообщила, что Украина отстает от Молдовы на пути к членству в Евросоюзе из-за недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией.
Комиссия высоко оценила усилия Украины в сложных обстоятельствах из-за агрессии России, но отметила необходимость продемонстрировать значительный прогресс в борьбе с коррупцией.