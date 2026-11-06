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Україна має реальну перспективу вступу в ЄС: Матернова щодо прогресу реформ

15:49 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна має реальну перспективу вступу в ЄС: Матернова щодо прогресу реформ Фото: голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Вступ України до Європейського Союзу є цілком реальною перспективою. Країна знаходиться серез чотирьох лідерів, які мають "дорожню карту" і прогрес реформ.

Про це заявила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перспективи України

Матернова зазначила, що лише кілька країн досягли двох важливих передумов для вступу в ЄС.

"Вони мають і "дорожню карту" - як інструмент, так і чітке повідомлення, що реальна перспектива вступу до ЄС зараз є лише у цих чотирьох країн", - каже дипломатка.

За словами Матернової, Україна є серед них.

"Попри ескалацію конфлікту, попри постійні атаки дронів вдень і вночі, Україна не відстає від лідерів, і це, на мою думку, дуже важливе визнання; крім того, вона має дві матриці, і саме тут ситуація ускладнюється", - уточнила вона.

Шкала оцінювання кандидатів

Матернова каже, що існують дві матриці, дві шкали, за якими оцінюється кожна країна, і вони дуже відрізняються:

"Вони орієнтовані на різні аспекти, але наш розум, особливо в епоху соціальних мереж, налаштований на те, що ти зробив для мене останнім часом", - повідомила вона.

На думку дипломатки, люди не розуміють, що існує ще одна система оцінки, яка враховує прогрес з минулого року:

"Так, реформи сповільнилися, так, кілька місяців тривали вибори, так, з літа спостерігається прискорення, і саме цього прискореного темпу, а то й більшого, потрібно, щоб до наступного літа фактично досягти проміжних показників", - каже вона.

Матернова впевнена, що це цілком зрозуміло, як і "чітка критика щодо того, чого не зроблено, що затягується, що потрібно зробити; є чимало завдань". Проте є й інша матриця, яку іноді не розуміють навіть експерти.

"Ця інша матриця - це сукупність реформ, що відбувалися в Україні з часів Майдану гідності. Цей процес розпочався 12 років тому, і за цей час було створено багато інших інституцій, ухвалено багато інших законів тощо", - уточнила вона.

Раніше РБК-Україна писало, що незалежність Національного банку є ключовим елементом суверенітету України та важлива для фінансової стабільності, заявила Матернова.

Крім того, Європейська комісія повідомила, що Україна відстає від Молдови на шляху до членства в Євросоюзі через недостатній прогрес у боротьбі з корупцією.

Комісія високо оцінила зусилля України у складних обставинах через агресію Росії, але наголосила на необхідності продемонструвати значний прогрес у боротьбі з корупцією.

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