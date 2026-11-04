Еврокомиссия заявила об отставании Украины от Молдовы на пути в ЕС: в чем причина

Европейская комиссия сообщила, что Украина отстает от Молдовы на пути к членству в Евросоюзе из-за недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Обе страны подали заявки на вступление в блок в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России и с тех пор двигались в тандеме.

Однако в отчете ЕК о расширении отмечается, что у Кишинева есть шансы завершить переговоры о членстве к началу 2028 года. Киеву же понадобится еще один год и существенное ускорение темпов реформ.

Комиссия высоко оценила усилия Украины в сложных обстоятельствах из-за агрессии России, но отметила необходимость продемонстрировать значительный прогресс в борьбе с коррупцией.

Для помощи Киеву Брюссель создал специальную рабочую группу по ускорению реформ верховенства права. Также было отмечено ускорение "импульса реформ" благодаря принятию парламентом законопроектов по разблокированию финансовой поддержки ЕС.

Сроки переговоров и успехи Черногории

Цель Молдовы завершить переговоры к началу 2028 года является амбициозной, но достижимой. Ожидается, что Кишинев сможет закрыть 25 разделов переговоров в 2027 году, тогда как Киев - всего семь в следующем году. В общем процесс разделен на 35 разделов для приведения национального законодательства к стандартам ЕС.

Тем временем Черногория может подписать договор о вступлении уже в середине следующего года и стать первым новым членом после Хорватии в 2013 году.

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос отметила журналистам, что при нынешнем темпе страна будет готова к подписанию в июне 2027 года. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич пообещал продолжать реформы до полного членства.

Позиция Киева

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что разграничение с Молдовой не преследует цель приуменьшить достижения Киева.

"Я считаю, что тот факт, что Украина удерживает темп [реформ] на пятом году войны и среди этой невероятной эскалации, которая продолжается с конца лета, сам по себе является отличным", - отметила она.

Президент Владимир Зеленский ранее предостерег, что разделение двух стран является морально неправильным. Он также отмечал, что Украина не дает РФ создавать проблемы в Приднестровье.

В то же время президент Молдовы Майя Санду выразила удовлетворение отчетом Еврокомиссии, который отражает устойчивый прогресс ее страны.