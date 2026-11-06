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"Независимость НБУ - ключевой элемент суверенитета". Посол ЕС отреагировала на заявления о давлении на Пышного

14:52 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
"Независимость НБУ - ключевой элемент суверенитета". Посол ЕС отреагировала на заявления о давлении на Пышного Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Getty Images)
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Независимость Национального банка является ключевым элементом суверенитета Украины и важна для финансовой устойчивости. Для увольнения главы НБУ есть четкие, определенные законом основания, и в Евросоюзе надеются, что их будут соблюдать.

Об этом заявила глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что независимость Национального банка является одним из ключевых элементов не только монетарного суверенитета Украины, но и суверенитета как такового. Так же, как и многие другие независимые институции. Независимость Национального банка чрезвычайно важна прежде всего для финансовой стабильности", - заявила Матернова.

Она констатировала факт, что за последние пять лет российской агрессии не было примеров финансовой нестабильности и паники среди вкладчиков, а банки закрываются только при отсутствии электроснабжения, а не из-за системных проблем.

"Поэтому я считаю, что и министр, и его команда в Минфине, и правительственная команда, председатель и команда Национального банка проделали достойную работу. Мы постоянно поддерживаем связь с обеими сторонами, поскольку ЕС является крупнейшим донором и крупнейшим партнером. В частности, по вопросам регулирования финансовой системы", - добавила глава представительства ЕС.

По ее словам, какие-либо действия в отношении председателя Национального банка должны происходить согласно действующему законодательству.

"Я считаю, что закон о Национальном банке достаточно четко определяет основания для увольнения, и я очень надеюсь, что законы будут соблюдаться. Это основной принцип вступления в ЕС - верховенство права", - подчеркнула она.

На уточнении РБК-Украина она также сообщила, что на фоне заявлений главы НБУ Андрея Пышного о политическом давлении и попытках его сместить с должности состоялась встреча послов Большой семерки в Украине для обсуждения этого вопроса.

Что предшествовало

Напомним, 21 октября детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски у главы Национального банка Андрея Пышного . В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий никого не задерживали, а подозрений не объявляли.

После этого в сети начали распространять сообщения о якобы поданном Пышным заявлении об отставке . Однако источники РБК-Украина в НБУ опровергли эту информацию.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент может рассмотреть вопрос об увольнении главы Нацбанка во время следующей пленарной недели – 9-13 ноября.

Соответствующий пункт появился в предыдущей повестке дня Верховной Рады на четверг, 12 ноября.

Сам Пышный заявил, что не планирует уходить с должности и не подавал заявления об отставке. Он также сообщил о политическом давлении и попытках дискредитировать его работу.

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