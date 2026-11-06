"Независимость НБУ - ключевой элемент суверенитета". Посол ЕС отреагировала на заявления о давлении на Пышного

Независимость Национального банка является ключевым элементом суверенитета Украины и важна для финансовой устойчивости. Для увольнения главы НБУ есть четкие, определенные законом основания, и в Евросоюзе надеются, что их будут соблюдать.

Об этом заявила глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС", сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Я считаю, что независимость Национального банка является одним из ключевых элементов не только монетарного суверенитета Украины, но и суверенитета как такового. Так же, как и многие другие независимые институции. Независимость Национального банка чрезвычайно важна прежде всего для финансовой стабильности", - заявила Матернова.

Она констатировала факт, что за последние пять лет российской агрессии не было примеров финансовой нестабильности и паники среди вкладчиков, а банки закрываются только при отсутствии электроснабжения, а не из-за системных проблем.

"Поэтому я считаю, что и министр, и его команда в Минфине, и правительственная команда, председатель и команда Национального банка проделали достойную работу. Мы постоянно поддерживаем связь с обеими сторонами, поскольку ЕС является крупнейшим донором и крупнейшим партнером. В частности, по вопросам регулирования финансовой системы", - добавила глава представительства ЕС.

По ее словам, какие-либо действия в отношении председателя Национального банка должны происходить согласно действующему законодательству.

"Я считаю, что закон о Национальном банке достаточно четко определяет основания для увольнения, и я очень надеюсь, что законы будут соблюдаться. Это основной принцип вступления в ЕС - верховенство права", - подчеркнула она.

На уточнении РБК-Украина она также сообщила, что на фоне заявлений главы НБУ Андрея Пышного о политическом давлении и попытках его сместить с должности состоялась встреча послов Большой семерки в Украине для обсуждения этого вопроса.