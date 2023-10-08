ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры, - Игнат

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 22:44
UA EN RU
Зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Карина Левицкая

Силы ПВО этой зимой сосредоточатся на защите энергетического сектора Украины, стратегических объектов государства и объектов критической инфраструктуры. Такая же тактика использовалась и прошлой зимой.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Эти системы будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он отметил, что есть целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить.

"Так же уже стоит вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", - добавил спикер.

Игнат в очередной раз подчеркнул, что Украине до сих пор не хватает систем защиты, поэтому приходится брать на вооружение все то, чем можно поразить воздушные цели.

Несмотря на все, заверил спикер Воздушных сил ВСУ, ПВО будет пытаться максимально сбивать все, что выпускает по Украине РФ.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зимние каникулы Война России против Украины
NEWS
Израиль впервые за 50 лет объявил состояние войны
Израиль впервые за 50 лет объявил состояние войны
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины