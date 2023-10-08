Зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры, - Игнат

Силы ПВО этой зимой сосредоточатся на защите энергетического сектора Украины, стратегических объектов государства и объектов критической инфраструктуры. Такая же тактика использовалась и прошлой зимой.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Эти системы будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он отметил, что есть целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить.

"Так же уже стоит вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", - добавил спикер.

Игнат в очередной раз подчеркнул, что Украине до сих пор не хватает систем защиты, поэтому приходится брать на вооружение все то, чем можно поразить воздушные цели.

Несмотря на все, заверил спикер Воздушных сил ВСУ, ПВО будет пытаться максимально сбивать все, что выпускает по Украине РФ.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

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