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Украина должна победить РФ в воздухе так, как победила в Черном море, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский считает, что задача Украины - победить РФ в воздухе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украине необходимо победить Россию в воздухе подобно тому, как она одержала победу над агрессором на Черном море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

"Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны", - подчеркнул украинский лидер.

Визит президента Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский 11-12 декабря находится с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Президент Зеленский заявил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. Это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.

Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "подарок" и принять финпомощь на оборонные нужды Украины до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден