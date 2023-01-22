Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время сегодняшнего приезда в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимые инструменты, чтобы победить незаконно вторгшуюся на ее территорию Россию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сегодня, 22 января, Джонсон приехал в Украину. В рамках визита он прогулялся по улицам Бородянки Киевской области.
Напомним, в сети уже появились фото сегодняшней встречи Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского.
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