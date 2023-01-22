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Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон

Фото: бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время сегодняшнего приезда в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимые инструменты, чтобы победить незаконно вторгшуюся на ее территорию Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня, 22 января, Джонсон приехал в Украину. В рамках визита он прогулялся по улицам Бородянки Киевской области.

Напомним, в сети уже появились фото сегодняшней встречи Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского.

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Владимир ЗеленскийБорис Джонсон