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Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги, - Джонсон

Фото: колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Експрем'єр Британії Борис Джонсон під час сьогоднішнього приїзду до Києва заявив, що Україна має отримати всі необхідні інструменти, щоб перемогти Росію, яка незаконно вторглась на її територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні, 22 січня, Джонсон приїхав до України. В рамках візиту він прогулявся вулицями Бородянки Київської області.

Нагадаємо, в мережі вже з'явились фото сьогоднішньої зустрічі Джонсона та українського президента Володимира Зеленського.

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Володимир ЗеленськийБорис Джонсон