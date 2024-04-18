Украина имеет дроны, способные долетать до Сибири, - The Economist
У Украины есть новые модели беспилотников, которые могут летать на расстояние более 3000 километров и долетать до российской Сибири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Как пишет издание, было известно, что у Украины беспилотники, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров.
Однако сейчас есть компании в которые были инвестированы сотни миллионов долларов для производства беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут искать и поражать отдаленные цели.
Лучшая из новых моделей имеет радиус действия 3000 километров и способна достичь Сибири. Производство таких дронов вынужденное, ведь западные партнеры неохотно предоставляют вооружение Украине.
"С тех пор как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины фирм", - пишет издание.
Дроны и РЭБ украинского производства
С начала полномасштабного вторжения России Украина начала производить десятки дронов. Речь не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
В частности, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов" .
Также украинские военные смогли разработать и успешно опробовать дроны-камикадзе, подобные российским "Ланцетам".
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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