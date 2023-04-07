Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, - Генштаб
Российские войска сосредотачивают основные усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 40 атак противника за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки оккупант нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики в Беларуси. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.
- На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
- На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка - Донецкой.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак. В то же время вражеские обстрелы подверглись Новокалинову, Авдеевке, Нетайлову, Первомайскому, Марьинке и Победе.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.
Российские военные в оккупированном Крыму привлекают граждан к строительству фортификационных сооружений. Известно, что в инженерные работы преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.
Работникам оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.
Ранее мы писали, во время наступления на Авдеевку Донецкой области, россияне потеряли 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.
Напомним, украинские военные за сутки уничтожили три российских беспилотника, а также три корректированных авиационных бомбы.
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