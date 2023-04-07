ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска продвинулись в Бахмуте, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 07 апреля 2023 09:06
Российские войска продвинулись в Бахмуте, - британская разведка Фото: наемники "Вагнера" и десантники наступают на Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни российские войска получили новый импульс в битве за Бахмут, поле того, как конца марта их продвижение сильно застопорилось. Наемники "Вагнера" и десантники, похоже, наладили сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе.

"Существует реальная вероятность того, что на местах "Вагнер" и командиры Минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Бахмут
NEWS
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян