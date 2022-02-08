ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна наклала арешт на 14 літаків РФ за польоти в окупований Крим

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 14:24
Україна наклала арешт на 14 літаків РФ за польоти в окупований Крим Фото: Україна наклала арешт на 14 літаків РФ за польоти в окупований Крим (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника. Вони здійснювали перельоти з закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

"За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа" та з нього і таким чином були знаряддям вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, російською авіакомпанією "Газпром авіа" 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

Наразі триває досудове розслідування за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, державної зради, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порушення правил міжнародних польотів (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111) (ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 КК України).

У загальній кількості, за даними прокуратури, було накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Нагадаємо, у грудні Україна заочно заарештувала 13 російських літаків за незаконні польоти в окупований Крим.

Додамо, навесні Україні заплатили 3,7 млн гривень штрафу за польоти над Кримом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Окуповані території
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка