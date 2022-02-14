Заходили в порти окупованого Криму: Україна заарештувала п'ять суден

Суд наклав арешт на 5 суден, які незаконно заходили в порти окупованого Росією Криму. Всього на сьогодні заарештовано 59 судів-порушників.

"За клопотаннями прокуратури Криму накладено арешти на 5 судів-порушників порядку в'їзду і виїзду в окупований півострів", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

У прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого Криму для міжнародного судноплавства. Однак, зазначили у відомстві, деякі іноземні судна порушують українське законодавство і заходять в порти півострова.

"Поки вже накладені арешти на 59 судів-порушників", - додали в прокуратурі.