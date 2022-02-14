ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заходили в порти окупованого Криму: Україна заарештувала п'ять суден

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 17:11
Заходили в порти окупованого Криму: Україна заарештувала п'ять суден Фото: Україна заарештувала 5 суден-заходили в порти окупованого Криму (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд наклав арешт на 5 суден, які незаконно заходили в порти окупованого Росією Криму. Всього на сьогодні заарештовано 59 судів-порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"За клопотаннями прокуратури Криму накладено арешти на 5 судів-порушників порядку в'їзду і виїзду в окупований півострів", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

У прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого Криму для міжнародного судноплавства. Однак, зазначили у відомстві, деякі іноземні судна порушують українське законодавство і заходять в порти півострова.

"Поки вже накладені арешти на 59 судів-порушників", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на початку лютого суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника за польоти в окупований Крим.

Зазначимо, навесні минулого року Україні заплатили 3,7 млн гривень штрафу за польоти над Кримом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України