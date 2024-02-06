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Украина "бросила" своего гражданина в Таиланде: в МИД опровергли заявления пианиста "Би-2"

Вторник 06 февраля 2024 15:38
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Украина "бросила" своего гражданина в Таиланде: в МИД опровергли заявления пианиста "Би-2" Фото: в МИД Украины отреагировали на слухи об украинском гражданине в Таиланде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Пианист из российской рок-группы "Би-2" рассказал, что Украина якобы бросила своего гражданина в тюрьме Таиланда. Эта информация является неправдивой.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Что сказал пианист "Би-2"

Глеб Колядин, который является пианистом российской группы "Би-2", недавно побывал в миграционной тюрьме Таиланда. Группа в полном составе была задержана из-за отсутствия рабочей визы. При этом Россия требовала депортации музыкантов "Би-2" с гражданством РФ. Вероятной причиной могла оказаться антивоенная позиция участников группы.

По словам Колядина, в тюрьме для мигрантов сидит украинец Георгий Сутурин.

"Он сидит уже три года - за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном", - утверждает музыкант.

Реакция МИД

В свою очередь в украинском МИД отметили, что ведомству известно о гражданине, который находится в миграционном центре Таиланда.

"Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов", - уточнили в ведомстве.

Также украинские консулы уже неоднократно посещали и поддерживали телефонную связь с украинским гражданином и предоставляли разъяснения о законных путях возвращения в Украину.

"По имеющейся информации, соотечественник поначалу планировал оставаться на территории Таиланда. В настоящее время украинский гражданин изъявил желание вернуться на Родину. Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета", - добавили в МИД.

Гражданин уже прошел медосмотр, состояние его здоровья удовлетворительное. Также мужчину обеспечили одеждой и предметами первой необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что министерство иностранных дел России приказало своим дипломатам в ряде стран преследовать российских знаменитостей, которые не поддерживают войну и диктатора Владимира Путина.

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