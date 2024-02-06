Україна "кинула" свого громадянина у Таїланді: у МЗС спростували заяви піаніста "Бі-2"

Піаніст з російського рок-гурту "Бі-2" розповів, що Україна нібито покинула свого громадянина у тюрмі Таїланду. Ця інформація є неправдивою.

Про це РБК-Україна повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Що сказав піаніст "Бі-2"

Гліб Колядін, який є піаністом російського гурту "Бі-2", нещодавно побував у міграційній в'язниці Таїланду. Групу у повному складі було затримано через відсутність робочої візи. Росія вимагала депортації музикантів "Бі-2" з громадянством РФ. Ймовірною причиною могла стати антивоєнна позиція учасників групи.

За словами Колядіна, у в'язниці для мігрантів сидить українець Георгій Сутурін.

"Він сидить вже три роки - за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином", - стверджує музикант.

Реакція МЗС

У свою чергу в українському МЗС зазначили, що відомству відомо про громадянина, який перебуває у міграційному центрі Таїланду.

"Українське посольство у Бангкоку займається його справою з перших днів його затримання через нелегальне перебування у Таїланді протягом двох років без паспортних документів", - уточнили у відомстві.

Також українські консули вже неодноразово відвідували та підтримували телефонний зв'язок з українським громадянином та надавали роз'яснення щодо законних шляхів повернення в Україну.

"За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду. Наразі український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину. Посольство України оформляє йому необхідні українські проїзні документи, домовляється про оплату авіаквитка", - додали у МЗС.

Громадянин уже пройшов медогляд, стан його здоров'я задовільний. Також чоловіка забезпечили одягом та предметами першої необхідності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерство закордонних справ Росії наказало своїм дипломатам у низці країн переслідувати російських знаменитостей, які не підтримують війну та диктатора Володимира Путіна.