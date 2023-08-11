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Ермак: Украина до конца года заключит первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина имеет целью, что до конца года она оформит первые двусторонние гарантии безопасности со странами-партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Это большая работа, но время в Украине сегодня считается по-другому, потому что мы живем в состоянии войны и нам надо победить", - говорится в заявлении.

По его словам, Украина имеет договоренности о таком начале почти со всеми странами.

"Хочу напомнить, что наша цель, чтобы первые такие соглашения появились уже до конца этого года", - добавил руководитель Офиса президента.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом 3 августа Ермак рассказал, что украинские дипломаты уже начали переговоры по гарантиям безопасности с США.

Сегодня Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией.

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