Єрмак: Україна до кінця року укладе перші двосторонні угоди про гарантії безпеки

"Це велика робота, але час в Україні сьогодні рахується по-іншому, бо ми живемо в стані війни і нам треба перемогти", - йдеться у заяві.

За його словами, Україна має домовленості про такий початок майже з усіма країнами.

"Хочу нагадати, що наша ціль, щоб перші такі угоди з'явилися вже до кінця цього року", - додав керівник Офісу президента.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, українські офіційні особи розраховують, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Серед тих, хто приєднався до декларації - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. При цьому 3 серпня Єрмак розповів, що українські дипломати вже розпочали переговори щодо гарантій безпеки з США.

Сьогодні Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Британією.