Ермак: Украина до конца года заключит первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности
Украина имеет целью, что до конца года она оформит первые двусторонние гарантии безопасности со странами-партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.
"Это большая работа, но время в Украине сегодня считается по-другому, потому что мы живем в состоянии войны и нам надо победить", - говорится в заявлении.
По его словам, Украина имеет договоренности о таком начале почти со всеми странами.
"Хочу напомнить, что наша цель, чтобы первые такие соглашения появились уже до конца этого года", - добавил руководитель Офиса президента.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.
На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.
Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом 3 августа Ермак рассказал, что украинские дипломаты уже начали переговоры по гарантиям безопасности с США.
Сегодня Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией.
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