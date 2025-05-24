Трамп: армия США перенимает опыт использования дронов в войне в Украине

Армия Соединенных Штатов активно изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, применение дронов на примере войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война... К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", - сказал Трамп в ходе выступления.

Он отметил, что профессия военных меняется очень быстро, и это показала российско-украинская война.

Дроны в российско-украинской войне

Отметим, что в ходе полномасштабной войны России против Украины, наша страна заполучила превосходство в технологическом плане, а именно - в дронах.

В прошлом году РБК-Украина сделало интервью с Алексеем Бабенко, основателем производителя в VYRIY Drone. В ходе беседы мы разобрались, как дроны изменили ход войны, став самым массовым средством поражения, и насколько быстро можно подготовить квалифицированного пилота.

Также добавим, что в марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытал собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км.

Помимо таких дронов, Украина успешно разрабатывает морские беспилотники, которые не дают спокойствия российским оккупантам в Черном море. В частности, из применение позволило "разогнать" черноморский флот РФ.

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