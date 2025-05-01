Сергей Радченко - Кевин Лерена: где смотреть бой за титул WBC в бриджервейте

Украинец Сергей Радченко впервые в истории проведет титульный бой за полноценный чемпионский пояс WBC в бриджервейте. Его соперником станет боксер из ЮАР - Кевин Лерена. В Украине бой будет транслироваться в прямом эфире.

Кто покажет бой

Сегодня, 1 мая, украинский боксер Сергей Радченко выйдет на ринг в Южно-Африканской Республике, где проведет титульный бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте против Лерены.

Поединок состоится на арене SunBet Arena в Претории. Начало главного карда запланировано на 20:00 по киевскому времени, а бой Радченко ожидается ориентировочно в 23:00.

Для украинских болельщиков будет доступна прямая трансляция боя на платформе Киевстар ТВ.

Кто такой Сергей Радченко

Сергей Радченко - 37-летний украинский боксер из Кременчуга, выступающий в тяжелом весе и бриджервейте. В профессиональном боксе он известен как крепкий и выносливый боец, который неоднократно выходил на ринг против топовых соперников.

Среди его оппонентов бывший чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацкий, с которым Радченко провел конкурентный бой, отправив поляка в нокдаун, но уступив по очкам. Также он встречался с Артуром Шпилькой, где, несмотря на два нокдауна, проиграл по решению судей.

В 2023 году Радченко получил титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в тяжелом весе, победив Дмитрия Сергуту техническим нокаутом в восьмом раунде. А в августе 2024 года он завоевал пояс WBC Silver в бриджервейте, победив серба Андрея Пешича единогласным решением судей в Киеве. Всего на профессиональном ринге Сергей Радченко провел 18 боев, одержав 11 побед (5 - нокаутом) и потерпев 7 поражений.

Бой против Кевина Лерены станет для него первой попыткой получить полноценный чемпионский титул в профессионалах и может стать высшей точкой его карьеры.