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Вместо Буяльского и не только: "Динамо" готовит кадровую революцию в центре поля

Киев, Четверг 01 мая 2025 15:47
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Вместо Буяльского и не только: "Динамо" готовит кадровую революцию в центре поля Фото: Антон Царенко вернется в "Динамо" из польской "Лехии" (instagram.com/_tsarenko_10)
Автор: Андрей Костенко

Трое арендованных полузащитников летом получат шанс закрепиться в основном составе киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на INSIDE UPL.

Речь идет о Навине Малыше, который сейчас играет в составе полтавской "Ворсклы", Александре Яцике из луганской "Зари" и Антоне Царенко из польской "Лехии".

Они проведут с командой летние сборы, после завершения которых тренерский штаб примет решение относительно их будущего в клубе.

21-летний Малыш вернется после полугодовой аренды в "Ворскле", где проявил себя с новой стороны. Футболист начинал карьеру на позиции правого защитника, однако главный тренер полтавчан Юрий Максимов сместил его в опорную зону, и это изменение себя оправдало - игрок уже забил три мяча в восьми поединках Премьер-лиги. Такая универсальность очень ценна для Шовковского.

20-летний Царенко с прошлого лета выступает в аренде за польскую "Лехию". Несмотря на молодой возраст, футболист демонстрирует зрелую игру, и в "Динамо" видят в нем потенциальную замену ветерану Виталию Буяльскому. Руководство "Лехии" желает оставить украинца в команде, однако арендное соглашение не предусматривает права выкупа, поэтому футболист вернется в Киев. В текущем сезоне Церенко провел за команду из Гданьска 27 матчей во всех турнирах: забил два гола и отдал столько же ассистов.

22-летний Яцык играет за луганскую "Зарю" с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

По информации Transfermarkt, сейчас за отечественные и зарубежные клубы играют на правах аренды 13 футболистов, контракты которых принадлежат "Динамо". Семеро из них - легионеры.

Ранее представили список топ-15 самых дорогих футболистов, которые станут свободными агентами в 2025 году.

Также информировали, что футболист сборной Украины сменил клуб и будет играть под руководством легендарного Клозе.

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