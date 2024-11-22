Україна ініціюватиме перемовини з партнерами щодо пошуку протидії новим ракетам РФ, - джерела

Таких експериментальних ракет, яка була запущена по Дніпру, у Росії є лише лімітована кількість, йдеться про одиниці

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Генштабі.

За словами джерела, запуск цієї ракети Кремлем - це був демонстраційний крок з метою залякування і щоби показати рішучість своїх намірів.

Також відомо, що ця ракета за своїм типом схожа на ракетний комплекс "Ярс".

"У США є системи, які здатні збивати такі ракети, на кшталт система THAAD. Україна буде ініціювати переговори про спробу спільно з партнерами знайти протидію такому озброєнню - або отримання відповідних комплексів, здатних збивати їх, або проведення модернізації комплексів Patriot", - каже джерело.

Удар новою ракетою по Дніпру

Вранці четверга, 21 листопада, російська армія вдарила по місту Дніпро, за даними Повітряних силах, РФ перше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України.

Пізніше ЗМІ писали про те, що удар міг бути завданий ракетою "Рубєж", детальніше про не - читайте у матеріалі РБК-Україна.