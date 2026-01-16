Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров в Майами: названы две ключевые темы

Украинская и американская делегации завтра, 17 января, встретятся в Майами. Они, в частности, будут работать над документом о гарантиях безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину в Facebook.
Стефанишина рассказала, что Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития.
"Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - отметила она.
По словам посла, Украина и США работают над двумя ключевыми документами - соглашением о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 млрд долларов. Такие сделки могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.
"Цель визита - доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины", - сказала она.
Напомним, Украина и США ранее уже проводили несколько раундов переговоров в Майами. В частности, стороны обсуждали американский мирный план из 20 пунктов.
Пока что между Киевом и Вашингтоном нет согласия по нескольким вопросам. В частности, США хотят, чтобы Украина согласилась уступить свои территории России. При этом президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет выводить войска из Донецкой области и передавать ее под контроль РФ.
Недавно президент США Дональд Трамп отличился новым скандальным заявлением. Он обвинил Зеленского в том, что он тормозит сделку, а не российский диктатор Владимир Путин.