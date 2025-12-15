Украина и США запланировали новую встречу в Майами при участии военных, - Axios

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские и американские чиновники уже второй день обсуждают в Берлине мирный план США.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф еще вчера, 14 декабря, заявил о "значительном прогрессе" в ходе переговоров.

При этом западные СМИ со ссылкой на источники писали о том, что американские чиновники на переговорах требовали от Украины отказаться от той части Донецкой области, которую контролируют украинские защитники.

Сегодня, 15 декабря, неназванный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украине и США удалось согласовать "90%" всех вопросов, которые поднимались во время встречи.

Самым тяжелым для согласования остается вопрос территорий. Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что позиции двух стран пока не совпадают.

Также глава украинского государства обратил внимание, что он не считает, что США что-то требуют от Украины на переговорах. По его словам, все воспринимается как требования России для завершения войны.