RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина и США имеют разногласие по гарантиям безопасности: Зеленский раскрыл его

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и США пока имеют разногласия относительно сроков предоставления Киеву гарантий безопасности после прекращения войны с РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

По словам Зеленского, США предлагают гарантии безопасности на срок значительно меньше, чем нужно. Украина с такими предложениями не согласна.

"Сегодня у нас есть предложение по гарантиям безопасности от США на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет+: 30, 50. На что пойдет администрация и Конгресс - посмотрим", - отметил он.

 

Гарантии безопасности для Украины: коротко о важном

Отметим, чуть ранее Зеленский во время выступления на конференции заявил, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановят новую агрессию России. Поскольку российский диктатор Владимир Путин - "раб войны".

Также Зеленский отмечал, что система гарантий безопасности для Украины должна включать членство в Европейском Союзе. Кроме этого, нужен долгосрочный механизм сдерживания РФ.

Уже известно, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай нарушения Москвой потенциального мирного соглашения. Он предусматривает три этапа - один за другим в течение первых 72 часов нового нападения РФ на Украину.

Во время недавнего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения Украина может сразу получить поддержку со стороны государств Альянса - в частности присутствие военных сил, авиации и морских компонентов стран, которые согласятся принять участие в гарантиях безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаВойна в УкраинеГарантии безопасности