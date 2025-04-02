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Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, - Келлог

Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. Для такого шага необходимо согласовать условия двух стран.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы этого добьетесь, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", - отметил Келлог. 

По его мнению, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а потом "свести их вместе". 

Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп контактирует как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и он сможет добиться сделки между двумя странами. 

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-то поступиться, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", - добавил он. 

Перемирие Украины и России

Напомним, фактически единственным препятствием в достижении полного прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней остается позиция Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя такое предложение, начал выдвигать ряд условий, которые касаются поставок оружия Украине, мобилизации в Украине и не только.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский согласился на полное перемирие без каких-либо дополнительных условий.

Глава украинского государства сегодня, 2 апреля, подчеркнул, что добиться согласия России на полное прекращение огня можно при помощи давления со стороны США.

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Российская ФедерацияМирные переговорыПеремирие России и УкраиныКит КеллогСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине