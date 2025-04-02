Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, - Келлог

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы этого добьетесь, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", - отметил Келлог.

По его мнению, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а потом "свести их вместе".

Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп контактирует как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и он сможет добиться сделки между двумя странами.

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-то поступиться, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", - добавил он.