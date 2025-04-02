Україна і Росія на порозі повного припинення вогню, - Келлог

"Ми хочемо добитися всеосяжного 30-денного припинення вогню. Щойно ви цього досягнете, відновити війну буде дуже складно. Ось у що я вірю", - зазначив Келлог.

На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії, а потім "звести їх разом".

Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп контактує як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним, і він зможе добитися угоди між двома країнами.

"І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться чимось поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити", - додав він.