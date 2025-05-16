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Украина и Россия согласились на новую встречу, - глава МИД Турции

Фото: Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия, вероятно, договорились о новых переговорах во время сегодняшней встречи в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bengu Turk.

По его словам, сегодня был важный день для мира во всем мире. Переговоры в Стамбуле прошли после "интенсивных дипломатических усилий". 

Министр подтвердил, что украинская и российская делегации договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек в качестве меры укрепления доверия.

При этом Украина и Россия договорились передать друг другу условия, которые позволят достичь прекращения огня. 

"Стороны также договорились в принципе вновь встретиться. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение прочного мира между Россией и Украиной", - добавил Фидан. 

Переговоры Украины и России

Напомним, Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле сегодня, 16 мая.

По состоянию на сейчас известно, что страны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

Также в ходе переговоров был поднят вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

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