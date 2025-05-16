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Україна і Росія погодилися на нову зустріч, - голова МЗС Туреччини

Фото: Україна та Росія провели переговори у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія, ймовірно, домовилися про нові переговори під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bengu Turk.

За його словами, сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Переговори в Стамбулі відбулися після "інтенсивних дипломатичних зусиль".

Міністр підтвердив, що українська і російська делегації домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб у якості заходу зміцнення довіри.

При цьому Україна і Росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню.

"Сторони також домовилися в принципі знову зустрітися. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб уможливити досягнення міцного миру між Росією та Україною", - додав Фідан.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, Україна та Росія провели переговори у Стамбулі сьогодні, 16 травня.

Станом на зараз відомо, що країни домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.

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