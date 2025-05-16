Україна і Росія погодилися на нову зустріч, - голова МЗС Туреччини

За його словами, сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Переговори в Стамбулі відбулися після "інтенсивних дипломатичних зусиль".

Міністр підтвердив, що українська і російська делегації домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб у якості заходу зміцнення довіри.

При цьому Україна і Росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню.

"Сторони також домовилися в принципі знову зустрітися. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб уможливити досягнення міцного миру між Росією та Україною", - додав Фідан.